Джакарта, 14 февраля 2022, 12:30 — REGNUM Министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан заявил, что государство начинает проходить пик третьей волны пандемии, сообщает CNN Indonesia.
«Заболеваемость в Джакарте показывает, что пик заболеваемости начинает проходить», — заявил Лухут Бинсар Панджаитан.
По словам министра-координатора, прирост ежедневных случаев на Яве и Бали замедлился.
Как сообщало ИА REGNUM, в общей сложности 16 811 жителей провинции Западный Калимантан пострадали из-за наводнения.
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