Джакарта, 14 февраля, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан заявил, что государство начинает проходить пик третьей волны пандемии, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Индонезия

«Заболеваемость в Джакарте показывает, что пик заболеваемости начинает проходить», — заявил Лухут Бинсар Панджаитан.

По словам министра-координатора, прирост ежедневных случаев на Яве и Бали замедлился.

Как сообщало ИА REGNUM, в общей сложности 16 811 жителей провинции Западный Калимантан пострадали из-за наводнения.