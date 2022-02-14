Стокгольм, , 12:30 — REGNUM Согласно результатам журналистского расследования телеканала SVT, 130 из 290 муниципалитетов Швеции прекратили оказывать социальную помощь тем гражданам, которые снимают жилье на черном рынке. Об этом стало известно 14 февраля.

Швеция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Местные власти объясняют отказ предоставлять жилищную помощь нежеланием поощрять тенденцию, при которой все больше шведов снимают квартиры без заключения арендных договоров.

Однако, как пишут журналисты, такое решение 130 муниципалитетов не основано на нормах действующего законодательства.

«Этому нет поддержки ни в законодательстве, ни на практике. Вы не можете принимать решения, которые не имеют какой-либо поддержки в правовой системе», — прокомментировала в интервью SVT Ребекка Сундстрем, которая работает в адвокатской контре Wallin Advokatbyrå в Уппсале.