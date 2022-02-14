Калужские приставы взыскали с должников более 4,8 млрд рублей в 2021 году
Калуга, 14 февраля, 2022, 12:43 — ИА Регнум. В Калужской области общая сумма денежных средств, взысканная судебными приставами в 2021 году, составила более 4,8 млрд рублей, увеличившись за год почти на миллиард рублей. В консолидированный бюджет Российской Федерации перечислено почти 2 млрд рублей, из которых 634 млн рублей направлено в консолидированный бюджет региона. Об этом 14 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на врио главного судебного пристава Калужской области Татьяну Кондрашову.
Общее количество находившихся на исполнении исполнительных производств за год достигло 675 тысяч. Возросла нагрузка на судебных приставов-исполнителей — в среднем на исполнении у каждого из них находилось более 4,3 тысячи производств. Для обеспечения исполнения требований исполнительных документов активизировано применение судебными приставами мер принудительного исполнения. Одним из наиболее действенных способов воздействия является применение к ним временного ограничения на выезд из Российской Федерации. В результате применения этой меры в отчетном периоде взыскано более 248 млн рублей, из которых порядка семи миллионов рублей — по исполнительным производствам по алиментным обязательствам. В результате ограничения права управления транспортным средством в 2021 году с должников было взыскано 19 млн рублей, в том числе 15,6 млн рублей алиментных платежей.