Калуга, 14 февраля, 2022, 12:43 — ИА Регнум. В Калужской области общая сумма денежных средств, взысканная судебными приставами в 2021 году, составила более 4,8 млрд рублей, увеличившись за год почти на миллиард рублей. В консолидированный бюджет Российской Федерации перечислено почти 2 млрд рублей, из которых 634 млн рублей направлено в консолидированный бюджет региона. Об этом 14 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на врио главного судебного пристава Калужской области Татьяну Кондрашову.

Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области

Общее количество находившихся на исполнении исполнительных производств за год достигло 675 тысяч. Возросла нагрузка на судебных приставов-исполнителей — в среднем на исполнении у каждого из них находилось более 4,3 тысячи производств. Для обеспечения исполнения требований исполнительных документов активизировано применение судебными приставами мер принудительного исполнения. Одним из наиболее действенных способов воздействия является применение к ним временного ограничения на выезд из Российской Федерации. В результате применения этой меры в отчетном периоде взыскано более 248 млн рублей, из которых порядка семи миллионов рублей — по исполнительным производствам по алиментным обязательствам. В результате ограничения права управления транспортным средством в 2021 году с должников было взыскано 19 млн рублей, в том числе 15,6 млн рублей алиментных платежей.

«В прошлом году возросло количество арестов транспортных средств и недвижимого имущества — произведено 1150 таких арестов. Общая сумма денежных средств, полученных в результате ареста и реализации имущества должников, достигла почти 360 млн рублей. В рамках исполнительного розыска установлено местонахождение 442 должников, из них 285 — по исполнительным документам о взыскании алиментов. Разыскано имущество, принадлежащее должникам, на сумму 26 млн рублей», — отметила Татьяна Кондрашова.