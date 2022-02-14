Москва, , 12:24 — REGNUM Правительство России разработало специальную методику расчёта ключевых показателей кураторства федеральных округов вице-премьерами, сообщил 14 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с заместителями.

Михаил Мишустин Government.ru

Он заявил, что для оценки ситуации на местах «правительство разработало и утвердило специальную единую методику».

«На её основе станут рассчитываться четыре основных показателя, их фактические и плановые значения. Они отражают, как меняются доходы людей, число рабочих мест, а также выпуск товаров и услуг, объём инвестиций в основной капитал без учёта бюджетных средств», — сказал Мишустин.

Глава правительства также рассказал, что одновременно будет вестись мониторинг влияния региональных проектов на ситуацию на местах.