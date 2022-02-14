Новосибирск, 14 февраля, 2022, 12:24 — ИА Регнум. В Новосибирске каток в Театральном сквере завтра, 15 февраля, будет работать последний день. Об этом сообщило муниципальное учреждение «Стадион».

Novosib-sport.ru Каток в Новосибирске

"Прокат коньков будет работать до 18:00, а в 19:00 планируется выступление фигуристов Центра зимних видов спорта», — отметили в учреждении.

В мэрии уточнили, что катки в Нарымском сквере и на стадионе «Чкаловец» работают в обычном режиме.