Симферополь, , 12:23 — REGNUM Расследование уголовного дела в отношении замначальника одного из структурных подразделений Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым, обвиняемого в превышении должностных полномочий, завершено следователями. Об этом 14 февраля сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Республике Крым и Севастополю.

Евпатория Виталий Филимонов © ИА REGNUM

По версии следствия, в 2019 года генеральный директор одного из предприятий подал документы в Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым на регистрацию права собственности на земельный участок в Евпатории. Сотрудник кадастровой службы нарушил требования законодательства и без проведения экспертизы документов зарегистрировал право собственности на участок более 77 гектаров. В последствии участок был разбит на новые участки меньшей площадью и распроданы частным лицам. Стоимость земельного участка, незаконно изъятого из земельного фонда муниципального образования, оценивается в более чем 7 млрд рублей.

После возбуждения дела на незаконно изъятые из земельного фонда муниципального образования Евпатория наложен арест. В настоящее время в Арбитражном суде Республики Крым рассматривается исковое заявление о возвращении земельного участка в собственность муниципалитета. Уголовное дело в отношении сотрудника Госкомрегистра направлено в Центральный районный суд города Симферополя для рассмотрения по существу.