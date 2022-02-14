* ИГ — запрещённая в России организация

Москва, , 12:22 — REGNUM Соединенные Штаты заранее не уведомляли Россию об ударе по одному из лидеров «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, заявил 14 февраля замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

МИД России Santiago Casuriaga

«Они (США) об ударе не уведомляли, они просто сказали, что будет проводиться операция. А о чем она (не сказали). Это стандартная процедура в деконфликтинге», — сказал дипломат.

Он добавил, что все процедуры деконфликтинга со стороны США в принципе были соблюдены.

Как сообщало ИА REGNUM, жертвами спецоперации по ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши, проведённой военными США на северо-западе Сирии, стали по меньшей мере пятеро детей.

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