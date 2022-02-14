Сербия, 14 февраля, 2022, 13:33 — ИА Регнум. В Косово в селе Дреновце вблизи Косовской Каменицы было совершенно нападение на православный храм — вандалы сломали дверь и унесли из храма определенную сумму денег. Об этом говорится в сообщении епархии Рашско-Призренской Сербской православной церкви, опубликованном 13 февраля.

Andre Engels Разрушенная православная церковь в Косово

Незадолго до этого в здании церкви Святого Ильи в селе Некодим недалеко от Урошевца были разбиты все окна и стекло на входных дверях.

По словам представителей епархии, это уже шестое нападение на храмы Сербской православной церкви с начала года.

«Чрезвычайно волнует тот факт, что с начала года зафиксировано в три раза больше этнически мотивированных инцидентов против сербов в Косово и Метохии, чем за такой же период прошлого года», — отмечается в сообщении.

Напомним, что весной 2021 года, после серии инцидентов, направленных против СПЦ в Косово и Метохии, МИД России решительно осудил «вспышки насилия со стороны косовоалбанских радикалов в отношении сербов и в отношении православных святынь».