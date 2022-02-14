Москва, , 12:21 — REGNUM Ситуация на криптовалютном рынке все еще остается «медвежьей», заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский.

Криптовалюта BTC Keychain

«Февральский рост котировок BTC прервался 8 февраля, когда цены достигли отметку в $45,5 тыс., затем последовала коррекция до $42,8 тыс.

Тот факт, что последовавшая за этим попытка покупателей разогнать котировки еще выше захлебнулась вблизи $45,8 тыс., после чего монета подешевела до $41,7 тыс., свидетельствует о том, что силы у «быков» на разворот тренда все еще отсутствуют. В связи с чем сохраняется вероятность падения цены до $39 тыс.

Каких-либо серьезных новостей все еще нет. Общий рыночный сантимент остается негативным из-за ожидаемого сворачивания стимулов ФРС СШ*А, направленного на борьбу с инфляцией

А ведь многие считают, что ралли BTC от 2021 года стало возможным именно благодаря желанию спасти капитал от обесценивания валюты.

Можно отметить тот факт, что цифровой юань обошел Visa по количеству транзакций в день открытия Олимпиады, но отношения к криптовалютным активам цифровая государственная валюта Китая не имеет.

Возможно, успех КНР сподвигнет остальные страны более активно заниматься разработкой, так называемым CBDC, что окажет позитивное влияние на распространение цифровых инструментов.

Тем не менее, вряд ли стоит ожидать этого в ближайшие годы», — высказал своё мнение эксперт.

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