Буэнос-Айрес, , 13:22 — REGNUM Правительство Аргентины планирует в марте направить группу военных в Китай для закупки нескольких боевых самолётов. На покупку из бюджета страны было выделено более 600 миллионов долларов США. Об этом сообщает новостное агентство MercoPress.

JF-17 Asuspine

Аргентина рассмотрит пять предложений, но пока в приоритете остаётся китайский истребитель-бомбардировщик JF-17 Thunder-Block. Страна намерена приобрести 12 единиц этой модели. Кроме того, бюджет предусматривает дополнительные 20 миллионов долларов на закупку дополнительного оборудования и авиасимуляторов.

Помимо самолётов, Аргентина заинтересована в автомобилях и вездеходах, вертолётах и кораблях, однако информации о количестве и моделях пока нет. Также сообщается, что Китай предложил Аргентине несколько танков и самолётов, вышедших из употребления в китайской армии.

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