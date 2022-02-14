Буэнос-Айрес, 14 февраля, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Правительство Аргентины планирует в марте направить группу военных в Китай для закупки нескольких боевых самолётов. На покупку из бюджета страны было выделено более 600 миллионов долларов США. Об этом сообщает новостное агентство MercoPress.

Asuspine JF-17

Аргентина рассмотрит пять предложений, но пока в приоритете остаётся китайский истребитель-бомбардировщик JF-17 Thunder-Block. Страна намерена приобрести 12 единиц этой модели. Кроме того, бюджет предусматривает дополнительные 20 миллионов долларов на закупку дополнительного оборудования и авиасимуляторов.

Помимо самолётов, Аргентина заинтересована в автомобилях и вездеходах, вертолётах и кораблях, однако информации о количестве и моделях пока нет. Также сообщается, что Китай предложил Аргентине несколько танков и самолётов, вышедших из употребления в китайской армии.