Тунис, , 12:24 — REGNUM Президент Туниса Кайс Сайед подписал указ об учреждении временного Верховного судебного совета. Об этом 14 февраля сообщает Al-Sharq-al-Awsat со ссылкой на документ.

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По данным журналистов, решение было принято после того, как прошлый судебный совет был распущен, а его здание было закрыто полицейским спецназом.

В состав временного судебного совета войдёт 21 человек, девять из которых будут назначены главой государства. Президентский указ также обязывает всех судей Туниса не поддерживать антиправительственные выступления и забастовки.

«Судьям во всех отраслях права запрещается участие в забастовках, а также в любых организованные коллективных акциях, нарушающие или препятствующих нормальному функционированию судов», — говорится в тексте указа президента Туниса.