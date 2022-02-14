Нефтекумск, Ставропольский край, 14 февраля, 2022, 12:19 — ИА Регнум. В Ставропольском крае судят членов преступной группы, совершавшей хищения дизельного топлива. В неё входили 48 сотрудников транспортной компании и автозаправочного комплекса. Организатором хищений стала женщина — сотрудница автозаправочного комплекса, расположенного на территории города Нефтекумска, предполагают в ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

АЗС. Дизель

По данным ведомства, в 2019 году она создала группу для совершения краж, в которую вошли работники автозаправочного комплекса и водители одной из транспортных компаний. Последние заправляли в автомобили дизельное топливо в меньшем объеме, а в чеках сотрудники АЗК указывали большую сумму. Сэкономленное топливо продавалось скупщикам по заниженной стоимости.

Все участники аферы предстанут перед судом. Уголовное дело в отношении пятерых уже завершилось обвинительным приговором. Им дали от двух до трех лет лишения свободы условно, так как они заключили досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.

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