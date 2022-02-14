Самара, , 12:20 — REGNUM Врача стационарного отделения наркологического диспансера заподозрили в получении незаконного денежного вознаграждения в Самарской области. Об этом 14 февраля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Взятка ru.torange.biz

По версии следствия, в Новокуйбышевске с марта по май 2020 года фигурантка уголовного дела не менее двух раз получала деньги за внесение в акты медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения сотрудников субподрядных предприятий заведомо ложную информацию об отсутствии такового.

В материалах дела указано, что деньги подозреваемая получала лично и посредством безналичного перевода на банковскую карту, которая находилась в ее распоряжении.

«Общая сумма незаконного денежного вознаграждения составила более 20 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам получения взятки.

«Кроме того, сотрудниками следственного отдела возбуждено уголовное дело в отношении лица, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки), выступавшего в качестве взяткодателя в интересах одного из работников», — говорится в сообщении пресс-службы.

Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что суд арестовал сына замглавы МВД за попытку дачи взятки.