Ижевск, , 12:17 — REGNUM В Ижевске с начала зимнего сезона выявлено 381 нарушение Правил благоустройства в связи с некачественной уборкой снега и наледи. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

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172 нарушения касаются снежных навесов и сосулек на крышах домов и нежилых помещений, 179 — со льдом и снегом на придомовых территориях, 30 нарушений связаны со складированием снега в непредназначенных для этого местах, к примеру, на детских площадках.

По данным фактам составлено 238 протоколов об административных правонарушениях, к ответственности в виде штрафа привлечено 126 виновных лиц, Общая сумма штрафов составила около 2,3 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии в связи с выпадением большого количества осадков по итогам проверки выявлено более 200 нарушений закона при содержании автодорог и объектов благоустройства. Прокурорами объявлено 361 предостережение глава муниципальных образований, руководителям управляющих организаций, ТСЖ, социальных учреждений для предотвращения фактов ненадлежащего содержания дорог и общественных территорий.

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