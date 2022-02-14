Пекин, 14 февраля, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Допинг-проба российской фигуристки КамилыВалиевой, сданная ей в декабре, не была отмечена как приоритетная Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Об этом говорится в заявлении Всемирного антидопингового агентства (WADA), опубликованное 14 февраля.

Www.wada-ama.org Логотип Всемирного антидопингового агентства (WADA)

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«Согласно информации, полученной WADA, образец не был отмечен РУСАДА как приоритетный при его передаче в лабораторию в Стокгольме», — говорится в заявлении WADA.

Напомним, 25 декабря 2021 года Валиева во время чемпионата России в Санкт-Петербурге сдала допинг-пробу, которая была отправлена в лабораторию в Стокгольме. А об обнаружении запрещённого вещества в микродозе было объявлено только 8 февраля, сразу после того, как российские фигуристы выиграли золото Олимпиады в командных соревнованиях.

Как сообщало ИА REGNUM, WADA заявило, что признаёт решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу Валиевой, но разочаровано им.

Ранее CAS решил не отстранять Валиеву от личных соревнований на Олимпийских играх в Пекине.