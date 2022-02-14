14 февраля 2022 | Время чтения 4 мин

Александр Погожев, , 17:35 — REGNUM Февральские школьные каникулы 2022 года начались с середины недели и выпали на момент проведения ряда антиковидных мер. Для многих семей возникла дополнительная возможность организовать досуг своих детей с пользой для умственного и физического развития. Сколько это стоит — узнавал корреспондент ИА REGNUM.

Нам удалось пообщаться со среднестатистической российской семьей, проживающей на Северном Кавказе, и провести один выходной в совместной поездке на самую высокую гору в Европе — Эльбрус.

Дорога в Кабардино-Балкарию, Ставропольский край, Кавказские Минеральные воды Александр Погожев © ИА REGNUM

«Я уже больше сорока лет живу на Северном Кавказе, но Эльбрус вижу в основном издалека, и то в ясную погоду. Дети все время спрашивают про гору. Самая высокая гора в Европе — это не ответ. Надо чтоб увидели масштаб своими глазами. Вот и решили потратить один день на экскурсию», — говорит глава семейства.

Дорога в Кабардино-Балкарию, Ставропольский край, Кавказские Минеральные воды Александр Погожев © ИА REGNUM

Экскурсии на Эльбрус продаются почти во всех турагентствах и стоят в среднем 1500−2000 рублей с человека. Можно поехать на собственном автомобиле. Это даёт больше свободы действий и экономит семейный бюджет на поездку.

Гора Эльбрус Александр Погожев © ИА REGNUM

Горнолыжный курорт «Эльбрус» Александр Погожев © ИА REGNUM

Горнолыжный курорт «Эльбрус» Александр Погожев © ИА REGNUM

Горнолыжный спуск на курорте «Эльбрус». Кабардино-Балкария Александр Погожев © ИА REGNUM

Горнолыжный спуск на курорте «Эльбрус». Кабардино-Балкария Александр Погожев © ИА REGNUM

Невеста на горнолыжном курорте «Эльбрус» Александр Погожев © ИА REGNUM

Лабрадор смотрит на отдыхающих со склона горы Эльбрус Александр Погожев © ИА REGNUM

Горнолыжный курорт «Эльбрус» обладает благоустроенной бесплатной парковкой, но приезжать нужно пораньше. К 11 утра в выходной день найти свободное место для авто затруднительно. Но есть и платные охраняемые парковочные места.

Внизу, в самом населенном пункте Азау, жизнь кипит с самого рассвета. Отдыхающие занимают очередь за ски-пассами, в кафе, туалет и на канатную дорогу. Со всех сторон поступают предложения купить сувениры, травяные сборы или посетить конную прогулку. Ассортимент предлагаемых услуг очень широкий. За один день невозможно посетить все, светового дня хватит только подняться на высоту 3500 метров, погулять на каждой станции, покататься с горок, поиграть в снежки и поприсутствовать на одном из фестивалей, которые проводятся на курорте регулярно.

Канатная дорога на горнолыжном курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии Александр Погожев © ИА REGNUM

Канатная дорога на горнолыжном курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии Александр Погожев © ИА REGNUM

Горнолыжный курорт «Эльбрус» Александр Погожев © ИА REGNUM

Горнолыжный курорт «Эльбрус» Александр Погожев © ИА REGNUM

Горнолыжный курорт «Эльбрус» Александр Погожев © ИА REGNUM Горнолыжный курорт «Эльбрус» Александр Погожев © ИА REGNUM

Горнолыжный курорт «Эльбрус» Александр Погожев © ИА REGNUM

Ски-пассы для семьи из четырех человек, чтобы подняться на высоту 3500 метров, обойдутся в 5900 рублей.

Канатная дорога на горнолыжном курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии Александр Погожев © ИА REGNUM

Канатная дорога на горнолыжном курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии Александр Погожев © ИА REGNUM

Горнолыжный спуск на курорте «Эльбрус». Кабардино-Балкария Александр Погожев © ИА REGNUM Канатная дорога на горнолыжном курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии Александр Погожев © ИА REGNUM

Канатная дорога на горнолыжном курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии Александр Погожев © ИА REGNUM

«Нам нужен был только подъем на самую высокую допустимую точку, чтобы детям показать Большой Кавказский хребет и чтобы они увидели насколько Эльбрус выше других гор», — говорит отдыхающая.

Вид на Большой Кавказский хребет со станции «Гарабаши» на горе Эльбрус Александр Погожев © ИА REGNUM

Брат и сестра любуются видами Большого Кавказского хребта Александр Погожев © ИА REGNUM

Отдыхающие разговаривают по видеосвязи Александр Погожев © ИА REGNUM

Семья туристов в свои выходные оказалась на выставке снежных фигур, которые изготовила к проведению фестиваля инициативная группа мастеров. Лиса, медведь, морж, кит стали украшением фестиваля, и люди с радостью фотографировались на их фоне на память.

Снежная скульптура, построенная в рамках фестиваля снежных скульптур Александр Погожев © ИА REGNUM

Снежная скульптура, построенная в рамках фестиваля снежных скульптур Александр Погожев © ИА REGNUM

Участник фестиваля снежных скульптур на горнолыжном курорте «Эльбрус» Александр Погожев © ИА REGNUM

Семейный портрет на фоне снежной скульптуры Александр Погожев © ИА REGNUM

Помимо альпинистов, горнолыжников и сноубордистов Эльбрус посещают и любители быстрого эффектного загара. Солнце и снег дают приятный равномерный загар, поэтому туристы подставляют лучам солнца не только лицо, но и оголяют торс для загара, уединившись в менее людных местах.

Девушка загорает на склоне горы Эльбрус Александр Погожев © ИА REGNUM

Снежная скульптура, построенная в рамках фестиваля снежных скульптур Александр Погожев © ИА REGNUM

На станции «Мир» горнолыжного курорта «Эльбрус» есть вся необходимая инфраструктура для досуга, там же дежурят спасатели и работает медпункт. Людям с сердечно-сосудистыми проблемами рекомендуют на каждой станции адаптироваться не менее получаса.

Девушка на станции «Мир», на горнолыжном курорте «Эльбрус», Кабардино-Балкария Александр Погожев © ИА REGNUM

Медпункт на станции «Мир» на горнолыжном курорте «Эльбрус», Кабардино-Балкария Александр Погожев © ИА REGNUM

Медицинский сотрудник измеряет давление у отдыхающего Александр Погожев © ИА REGNUM

Зимой в горах закат наступает быстрее, поэтому к четырем часам вечера отдыхающие начинают покидать горнолыжный курорт. На обратном пути, если остаются силы, можно заехать набрать Нарзан из естественного источника и посетить водопады.

Источник с Нарзаном по пути на горнолыжный курорт «Эльбрус» Александр Погожев © ИА REGNUM

Ахия Соттаев, первовосходитель на гору Эльбрус. Памятник стоит вдоль дороги по пути на горнолыжный курорт «Эльбрус» Александр Погожев © ИА REGNUM

Если считать только стоимость подъема на канатной дороге, для того чтобы полюбоваться Кавказским хребтом с величественного Эльбруса, то средне-статистической семье хватит 6000 рублей, к этой сумме следует прибавить трансфер, продукты питания и возможные расходы на сувениры.

Отец и сын разглядывают сувениры Александр Погожев © ИА REGNUM

Мама и сын выбирают травяной сбор в сувенирной лавке на горе Эльбрус Александр Погожев © ИА REGNUM

Сувенирная продукция на горнолыжном курорте «Эльбрус» Александр Погожев © ИА REGNUM

Семье из Ставрополя путешествие на Эльбрус обошлось в 12 000 рублей. Но все довольны и говорят, что лучше один раз увидеть, чем читать в школьных учебниках.