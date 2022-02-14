Саратов, , 12:18 — REGNUM В Саратове 20-летнюю девушку госпитализировали после падения на нее снега с крыши дома. Организована проверка, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Снег Дарья Драй © ИА REGNUM

Согласно появившейся в социальных сетях публикации, инцидент произошел 12 февраля около 17:00 (местное время). В результате схода снежной массы с крыши дома №30/32 по улице Советской в Саратове пострадала 20-летняя местная жительница. Девушку доставили в медицинское учреждение.

ИА REGNUM ранее сообщало, 11 февраля от падения снега с крыши дома №16 по улице Международной в Саратове пострадал 46-летний мужчина.

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