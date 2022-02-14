Оренбург, , 12:11 — REGNUM В Оренбурге с 14 февраля учреждения дополнительного возвращаются к работе в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Секция «Валли и его друзья» — работы детей до девяти лет Марина Каширская © ИА REGNUM

Напомним, с 27 января секции и кружки допобразования приостановили свою работу, все школы были отправлены на карантин. Причиной стала высокая заболеваемость в Оренбурге гриппом и ОРВИ.

С 8 по 10 февраля школьники поэтапно вернулись за парты. К очным занятиям возвращаются с 14 февраля дети, посещающие кружки и секции. Занятия будут проводиться в штатном режиме с обязательным соблюдением всех необходимых ограничений, рекомендованных Роспотребнадзором и Минздравом.

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