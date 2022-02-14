Москва, , 12:10 — REGNUM В России снижается число граждан, отмечающих День святого Валентина. В 2007 году этот праздник отмечали 50% граждан, в 2009-м —40%, в 2021-м —13%, а в 2020-м — лишь 12%. Не будут отмечать 78%, приводит данные опроса рекрутинговое агентство Superjob.ru

День влюбленных

Чаще всего отмечают 14 февраля День всех влюблённых люди до 34 лет (16%) и женщины — 14% против 11% среди мужчин.

При этом 33% мужчин собираются дарить своим любимым женщинам цветы. Среди мужчин до 34 лет вручат цветы 50%, среди людей старше 45 лет — 27%.

Опрос проведён 31 января — 9 февраля 2022 года. Опрошены 3000 граждан РФ старше 18 лет в 548 населённых пунктах.

ИА REGNUM сообщало, самые популярные знаки внимания, которые жители России оказывают любимому человеку, — это забота о второй половине (17%), много внимания (15%), подарки (12%), помощь (7%).

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