Лима, 14 февраля, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Новый премьер-министр Перу Анибаль Торрес подтвердил 13 февраля заявление о том, что в стране происходит государственный переворот, целью которого является отстранение президента Педро Кастильо. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Gob.pe Педро Кастильо

Торрес рассказал на встрече парламентариев, что целый сектор в парламенте занимается дестабилизацией ситуации в стране: «Как вы знаете, существует целый план по совершению госпереворота, свержению президента и выдвижению ему конституционных обвинений».

Он также вспомнил и о вмешательстве немецкого фонда Фридриха Науманна во внутреннюю политику Перу.

Премьер-министр призвал оппозицию успокоиться, поскольку существующая нестабильность привела к «невыносимой ситуации, в которой невозможно работать».