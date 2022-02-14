Мурманск, 14 февраля, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Мурманские наркополицейские задержали местного жителя, в автомобиле которого был обнаружен тайник с наркотическим веществом.

(сс) sammisreachers Смерть в порошке

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД, предварительно установлено, что злоумышленник пытался ввезти в Мурманск приобретенную в другом регионе России крупную партию запрещенных веществ для последующей перепродажи. Из тайников, которые были оборудованы в салоне его автомобиля, полицейские извлекли 59 полимерных пакетов с порошкообразным веществом внутри.

Следователями Следственного управления УМВД России по Мурманской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 УК РФ УК РФ. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, треть жителей РФ считает недостаточной борьбу с пропагандой наркотиков.