Ярославль, , 12:12 — REGNUM Очередной максимум по суточному заражению COVID-19 зафиксирован в Ярославской области 14 февраля. На этот раз показатель составил 1638 заражений. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Таким образом рост числа заражений продолжается. 13 февраля был выявлен 1581 новый случай коронавируса.

За сутки выздоровели 405 человек, 17 скончалось, а 124 больных были госпитализированы.

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