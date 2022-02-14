Ярославль, 14 февраля 2022, 12:12 — REGNUM Очередной максимум по суточному заражению COVID-19 зафиксирован в Ярославской области 14 февраля. На этот раз показатель составил 1638 заражений. Об этом сообщает федеральный оперштаб.
Таким образом рост числа заражений продолжается. 13 февраля был выявлен 1581 новый случай коронавируса.
За сутки выздоровели 405 человек, 17 скончалось, а 124 больных были госпитализированы.
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