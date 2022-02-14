В Ярославской области выявили 1638 новых случаев заражения COVID-19
Ярославль, 14 февраля, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Очередной максимум по суточному заражению COVID-19 зафиксирован в Ярославской области 14 февраля. На этот раз показатель составил 1638 заражений. Об этом сообщает федеральный оперштаб.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
Таким образом рост числа заражений продолжается. 13 февраля был выявлен 1581 новый случай коронавируса.
За сутки выздоровели 405 человек, 17 скончалось, а 124 больных были госпитализированы.