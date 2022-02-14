Ярославль, 14 февраля, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Очередной максимум по суточному заражению COVID-19 зафиксирован в Ярославской области 14 февраля. На этот раз показатель составил 1638 заражений. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Таким образом рост числа заражений продолжается. 13 февраля был выявлен 1581 новый случай коронавируса.

За сутки выздоровели 405 человек, 17 скончалось, а 124 больных были госпитализированы.