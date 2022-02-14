Москва, , 12:07 — REGNUM Российская вакцина «Спутник Лайт» демонстрирует высокие показатели безопасности в сочетании с препаратом AstraZeneca. Таковы промежуточные результаты второй фазы клинических исследований по оценке безопасности комбинированного применения этих вакцин. Об этом 14 февраля сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.

Вакцина «Спутник Лайт» Med.ulgov.ru

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«В ходе исследований с участием 100 добровольцев в России и 100 добровольцев в Азербайджане комбинация препаратов продемонстрировала оптимальный профиль безопасности и переносимости, что соотносится с результатами ранее проведенных клинических исследований по безопасности вакцин AstraZeneca, «Спутник V» и «Спутник Лайт», — отметили в фонде.

В РФПИ уточнили, что мониторинг добровольцев продолжался в течение 57 дней после первой вакцинации и продемонстрировал высокие показатели безопасности комбинированного применения препаратов. В ходе наблюдения не было выявлено серьёзных нежелательных явлений, связанных с вакцинацией.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2021 года Минздрав России разрешил проведение совместного испытания вакцин против коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca и «Спутник Лайт», разработанной специалистами центра имени Гамалеи. Исследование будет проводиться в пяти медицинских организациях до 2 марта 2022 года, в тестах примут участие 150 добровольцев.

Ранее в РФПИ заявляли, что комбинация этих вакцин не даёт серьёзных побочных явлений и случаев заболевания после вакцинации против коронавируса, также она дала высокий иммунитет.