Эль-Хасака, Сирия, 14 февраля, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Жители города Тель-Дахаб, расположенного на севере сирийской провинции Хасака, остановили и развернули колонну военной техники армии США. Об этом 14 февраля сообщает SANA.

U.S. National Archives Военный конвой США

По данным журналистов, колонна контингента США в Сирии, в составе шести бронетранспортёров, была остановлена на блокпосту сирийской армии утром 14 февраля.

На месте инцидента начали собираться жители ближайших деревень, которые стали закидывать военную технику камнями и выкрикивать антиамериканские лозунги. В результате столкновения местные жители вынудили колонну развернуться и покинуть район.

Ранее аналогичные инциденты неоднократно происходили в сирийских провинциях Ракка и Хасака, жители которых выступают против оккупации армией США районов северо-восточной Сирии.