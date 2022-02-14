Уфа, 14 февраля, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Убрать рекламные фанерные щиты с автодороги Уфа — аэропорт и заменить их на современные технологические панели поручил глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом он сообщил на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Wikipedia.org Рекламная конструкция

«Дорога Уфа — аэропорт: доложите мне к какой дате там не будет фанерных рекламных щитов. Дорога Уфа — аэропорт одна из самых проходимых трасс. Там должны стоять современные технологические панели. Я жду доклад, когда это произойдет», — обратился Хабиров к руководителю агентства по печати и средствам массовой информации Башкирии Максиму Ильчеву.

Он напомнил, что в 2024 году Уфа будет отмечать 450-летний юбилей, поэтому нужны современные рекламные конструкции. Он также поручил изучить ситуацию на других центральных автодорогах Уфы.