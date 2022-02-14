Орск, Оренбургская область, , 12:01 — REGNUM В городе Орске Оренбургской области суд вынес приговор в отношении двух иностранцев за незаконное пересечение госграницы. Об этом сообщает областная прокуратура.

Суд

По данным ведомства, летом 2021 года иностранные граждане с помощью карты и навигатора в телефоне двигались по выбранному ими маршруту и незаконно пересекли Государственную границу России в недалеко от поселка Джанаталап Советского района Орска. Злоумышленники следовали пешком в обход специально установленных пунктов пропуска, скрываясь от пограничного контроля. Иностранцев задержали пограничники.

Суд вынес нарушителям наказание в виде полутора лет лишения свободы. Отбывать срок мужчины будут в исправительной колонии общего режима.