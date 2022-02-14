Новосибирск, , 12:02 — REGNUM Новосибирский минздрав определил помещения, где медики поликлиник могут принимать выздоровевших пациентов. Решение об их использовании будет приниматься с учётом уровня заболеваемости, сообщили в правительстве региона.

В больничном коридоре Цитата из т/с «Обычная женщина» реж Борис Хлебников. 2018. Россия

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«Нам была поставлена задача, учитывая возникшие очереди, максимально разобщить зоны по приёму больных, в первую очередь внутри поликлиник — там, где это возможно, на разных этажах, с разными входами. А там, где планировочное решение поликлиник не позволяет этого сделать, мы подбирали обособленные помещения за пределами медорганизаций. Прорабатывались разные варианты, включая аптеки, школы, учреждения соцзащиты, культурные и спортивные объекты», — рассказала заместитель министра здравоохранения области Елена Аксенова.

Было выбрано около десяти помещений, но после того, как было разрешено закрывать листки нетрудоспособности дистанционно, большинство помещений решено было оставить в резерве.