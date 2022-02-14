Лос-Анджелес, США, , 12:01 — REGNUM Американская исполнительница Рианна поделилась подробностями своей беременности. Об этом 14 февраля пишет Billboard.

Певица Рианна

Певица рассказала, что чувствует себя «действительно прекрасно». «Время от времени утомляюсь, к чему я не привыкла. Я могу бороться со сном в любой час ночью, но сейчас меня это (беременность — ИА REGNUM) как бы заставляет: «Нет, ты ложись спать прямо сейчас», — делится Рианна.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2022 года ряд СМИ сообщил о беременности Рианны. Отцом ребёнка является её возлюбленный, рэпер A$AP Rocky.

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