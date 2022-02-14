Пенза, 14 февраля, 2022, 11:59 — ИА Регнум. В Пензенской области с начала 2022 года по 10 февраля зарегистрировали 140 пожаров, в результате которых погибли 19 человек, еще четверо — травмированы. В сравнении с показателями прошлого года за этот же период, общее количество пожаров уменьшилось на 14%, но на 19% возросло число погибших в результате возгораний, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Главной причиной пожаров остается человеческий фактор, отметил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. Также к возгораниям зачастую приводят нарушения правил устройства и эксплуатации оборудования, неосторожное обращение с огнем.

«Судя по анализу причин возгораний, вынужден констатировать: профилактическая работа с населением проводится неудовлетворительно. Не уделяется должное внимание противопожарной безопасности в жилом секторе, прежде всего — в частном. Имеет место формальный подход к работе с гражданами из групп риска», — утверждает Мельниченко.

Необходимо организовать адресную работу в местах проживания тех категорий граждан, которые являются частыми виновниками пожаров и подверженных наибольшему риску гибели в них.

Губернатор поручил обеспечить 100% посещение мест проживания входящих в группы риска жителей, в том числе многодетных семей при проведении профмероприятий.

ИА REGNUM напоминает, в Пензе в связи с увеличением погибших на пожарах до 28 февраля установлен противопожарный режим.

Читайте также: В пензенском санатории произошёл пожар, эвакуированы более 100 человек

Читайте также: В Пензенской области в новогодние праздники на пожарах погибли 12 человек