Нальчик, , 11:57 — REGNUM В Кабардино-Балкарии выявили факт крупного мошенничества, которое провернули члены преступного сообщества, обманывавшие граждан обещаниями большой прибыли при финансовых вложениях в инвестиции. За два года подозреваемые обобрали около 3000 человек, похитив в общей сложности свыше 915 млн рублей, сообщила 14 февраля официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Финансовая пирамида Admkrai.krasnodar.ru

Под видом инвестиционной деятельности сообщники размещали в сети интернет объявления об инвестициях в прибыльные бизнес-проекты, вкладчикам обещали до 100% дохода. Деятельность финансовой пирамиды разоблачили сотрудники МВД по Кабардино-Балкарии. В рамках оперативно-следственных мероприятий были задержаны 18 человек, в том числе пятеро предполагаемых организаторов схемы. Ещё двое пока находятся на свободе, их объявили в розыск.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела об организации преступного сообщества, мошенничестве и легализации (отмывании) денежных средств. В зависимости от роли каждого суд избрал им меру пресечения в виде ареста либо домашнего ареста.

Наложен арест на имущество, приобретенное за время совершения мошеннических действий. Среди арестованного — большегрузный автомобиль иностранного производства с прицепом стоимостью свыше 9 млн рублей, денежные средства на общую сумму 46 млн рублей, вырученные от продажи дома в Московской области, который ранее был куплен на деньги вкладчиков пирамиды. Также изъяты 21 млн рублей и 20 тыс. долларов США, 17 автомобилей общей стоимостью 32 млн рублей, 139 единиц ювелирных украшений на сумму 9,7 млн рублей. Эти средства пойдут на погашение ущерба, нанесенного жертвам пирамиды.