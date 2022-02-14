Биробиджан, 14 февраля, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Четыре претендента в кресло мэра подали документы в городскую думу. Приём заявок завершён, сообщило 14 февраля РИА Биробиджан.

Иван Шилов ИА REGNUM Чиновники

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Желание получить должность главы города изъявили замдиректора компании «Городские тепловые сети» Владимир Сахов, глава Биробиджанского района Максим Семёнов, работающий контролёром технического состояния автотранспортных средств Павел Слободчук и экс-депутат Заксобрания ЕАО Вячеслав Целищев. Кандидатуры конкурсная комиссия рассмотрит в течение недели.

«Итоговый список кандидатов будет представлен депутатам городской Думы. Народным избранникам предстоит путем тайного голосования определиться с тем, кто займет кресло руководителя муниципального образования», — отметил депутат гордумы Биробиджана Антон Болтов, в данный момент возглавляющий город.

Как сообщало ИА REGNUM, он был назначен исполняющим обязанности градоначальника после добровольной отставки Александра Головатого, которая произошла 30 декабря 2021 года.