В мэры Биробиджана выдвинулись четыре человека
Биробиджан, 14 февраля, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Четыре претендента в кресло мэра подали документы в городскую думу. Приём заявок завершён, сообщило 14 февраля РИА Биробиджан.
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Желание получить должность главы города изъявили замдиректора компании «Городские тепловые сети» Владимир Сахов, глава Биробиджанского района Максим Семёнов, работающий контролёром технического состояния автотранспортных средств Павел Слободчук и экс-депутат Заксобрания ЕАО Вячеслав Целищев. Кандидатуры конкурсная комиссия рассмотрит в течение недели.
Как сообщало ИА REGNUM, он был назначен исполняющим обязанности градоначальника после добровольной отставки Александра Головатого, которая произошла 30 декабря 2021 года.