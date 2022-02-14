Москва, , 11:54 — REGNUM Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов направил предложение главе Минтруда Антону Котякову освободить пенсионеров, вступающих в наследство в порядке первой очереди, от уплаты госпошлины. Как передает корреспондент 14 февраля, об этом сообщили во фракции в Госдуме.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

«Размер госпошлины может составлять для пенсионеров существенную сумму, соразмерную ежемесячной пенсии или превышающую её», — приводит аргумент Власов.

Сейчас наследники первой очереди обязаны уплатить госпошлину 0,3% стоимости имущества. Некоторые категории граждан, например, несовершеннолетние, герои СССР и РФ, ветераны Великой Отечественной войны освобождены от этого требования.

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