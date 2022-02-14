Оренбург, 14 февраля, 2022, 11:53 — ИА Регнум. В Оренбургской области с начала 2022 года произошло 272 пожара. Их жертвами стали 11 человек. Травмы получили семеро. Об этом 14 февраля корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

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В сравнении с аналогичным периодом 2021 года наблюдается положительная динамика снижения не только количества пожаров, но и погибших, травмированных на них людей. В прошлом году на данный момент числилось 15 погибших.

Основными причинами пожаров по-прежнему являются нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печного и электрооборудования, а также неосторожное обращение с огнем.