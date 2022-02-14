Улан-Удэ, 14 февраля, 2022, 11:53 — ИА Регнум. В Бурятии за 11 месяцев 2021 года зарегистрировали свой брак 4802 пары, а 4110 его расторгли. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Бурятстата.

Tumisu Развод

«В расчёте на 1000 населения количество браков в сравнении с январём — ноябрем 2020 года увеличилось на 17,8%, разводов — на 31,4%», — добавили в службе статистики.

Как отмечается, наибольшее число браков в республике было зарегистрировано в 1960 году — 8606 или 12,2 на 1 тыс. населения. При этом расторгли брак тогда 361 пара, что более чем в 11 раз больше, чем в 2021 году.

В 1950 году развелась 141 пара или 0,2 на 1 тыс. населения. С 1960 года число браков в республике в соотношении к численности населения неуклонно снижалось, тогда как количество разводов росло, достигнув пика в 2010 году — 3,9 случаев на 1 тыс. жителей.