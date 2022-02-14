Рустави, Грузия, , 11:52 — REGNUM Землетрясения в крае Квемо-Картли в Грузии привели к разрушению одного дома и обрыву линии электропередачи. Об этом 14 февраля сообщил агентству «Интерпрессньюс» губернатор региона Георгий Дохтуришвили.

Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

«В результате толчков обрушилась стена дома в селе Шахмарло — на месте находятся представители власти. Соответствующая комиссия мэрии уже активно работает на месте и определяется сумма ущерба, которая будет возмещена в полном объеме», — сообщил чиновник.

Он добавил, что подача электроэнергии была нарушена в 11 населённых пунктах Дманисийского муниципалитета. Аварии устранены, жертв и пострадавших нет.

Также о разрушениях в ходе землетрясения сообщили в Армении.

Напомним, в ночь на 14 февраля произошло землетрясение магинудой 6,2, эпицентр которого находился возле города Дманиси. Всего в течение ночи там произошло шесть землетрясений.

Читайте ранее в этом сюжете: В Армении сообщили об ущербе от землетрясения