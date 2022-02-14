Москва, , 11:52 — REGNUM Рэперы Слава КПСС и СМН представили клип на трек «Частушки», записанный с певицей нексюшей. Ролик попал в русскоязычные тренды YouTube 14 февраля.

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Клип доступен на канале СМН в видеохостинге с 13 февраля 2022 года — за сутки его посмотрели более 129 тыс. человек. В ролике музыканты, одетые в русские народные костюмы, поют сатирические частушки о современных блогерах и исполнителях.

Ранее модераторы YouTube заблокировали клип исполнительницы нексюши (настоящее имя — Ксения Александрова) на песню «Фенибут» из-за пропаганды суицида в тексте композиции. «Я просто описываю свою жизнь, и пусть она не всегда состоит из приятных и радостных моментов… Я всего лишь не самый счастливый на свете человек и песни у меня такие же», — объяснила исполнительница.

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