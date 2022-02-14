Москва, , 11:52 — REGNUM За последние сутки в российские больницы госпитализировали с коронавирусной инфекцией 10 451 человека, сообщили в федеральном штабе по борьбе с распространением вируса SAR-CoV-2.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Согласно обновлённой статистике оперативного штаба на 14 февраля, количество госпитализаций за сутки составило 10 451 человек и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 17,4%. При этом в 56 регионах страны зафиксировано снижение госпитализаций, в 28 — увеличение. Ещё в одном субъекте ситуация за сутки не изменилась.

В штабе рассказали, что за сутки выздоровели 97 185 человек, выявлено 180 456 новых заражений, умерли 683 человека.