Москва, 14 февраля 2022, 11:51 — REGNUM В России для некоторых водителей изменятся правила получения медицинской справки. Их обяжут сдавать анализы для получения медсправки, передают РИА Новости со ссылкой на главу Всероссийского общества автомобилистов Валерия Солдунова.
Это новшество в первую очередь коснется водителей, у которых изъяли права за вождение в нетрезвом виде или из-за отказа проходить медосвидетельствование. Также обязательном придется сдавать анализы водителям, потерявшим права из-за алкоголя.
Для обычных водителей, не нарушающих грубо Правила дорожного движения, ничего не изменится. При этом изменится внешний вид медсправки — появится пункт, указывающий причину проведения медицинского освидетельствования. Новые правила вступят в силу в марте 2022 года.
ИА REGNUM сообщало ранее, медицинская справка не требуется при замене водительского удостоверения: при изменении персональных данных водителя, при повреждении или утере удостоверения.
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