Москва, , 11:51 — REGNUM В России для некоторых водителей изменятся правила получения медицинской справки. Их обяжут сдавать анализы для получения медсправки, передают РИА Новости со ссылкой на главу Всероссийского общества автомобилистов Валерия Солдунова.

Водитель cocoparisienne

Это новшество в первую очередь коснется водителей, у которых изъяли права за вождение в нетрезвом виде или из-за отказа проходить медосвидетельствование. Также обязательном придется сдавать анализы водителям, потерявшим права из-за алкоголя.

Для обычных водителей, не нарушающих грубо Правила дорожного движения, ничего не изменится. При этом изменится внешний вид медсправки — появится пункт, указывающий причину проведения медицинского освидетельствования. Новые правила вступят в силу в марте 2022 года.

ИА REGNUM сообщало ранее, медицинская справка не требуется при замене водительского удостоверения: при изменении персональных данных водителя, при повреждении или утере удостоверения.

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