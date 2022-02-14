София, 14 февраля, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Производители вина из Болгарии и Армении реализуют масштабный проект двустороннего сотрудничества в торговых связях и модернизации винных заводов. Об этом 14 февраля сообщает БНР.

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Согласно официальной информации, соответствующий документ был разработан болгарской Ямболской торгово-промышленной палатой (ЯТПП) в партнерстве с Центром инвестиций Армении.

«Область Фракия в Болгарии и ряд армянских регионов являются древнейшими изготовителями вина в мире, — отметил глава ЯТПП Стойчо Стойчев. — Нам необходимо укрепить взаимодействие для сохранения традиций и обмена опытом».

Предполагается, что новая программа вступит в силу уже 1 марта нынешнего года. В течение ближайших нескольких месяцев болгарские виноделы посетят крупнейшие армянские заводы алкогольной продукции, а специалисты из Армении ознакомятся с соответствующим производственным процессом в Болгарии.