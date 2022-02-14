Ашхабад, 14 февраля, 2022, 11:51 — ИА Регнум. С сегодняшнего дня, 14 февраля, в Туркмении стартовала избирательная кампания по выборам президента. Политическим партиям на первом этапе предстоит выдвинуть своих кандидатов.

Флаг Туркмении

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Президентом Туркмении может быть избран гражданин страны, родившийся в Туркмении, не моложе сорока лет, владеющий государственным языком и последние 15 лет постоянно проживающий и работающий в стране.

На сегодня в стране действуют три политических объединения — Демократическая партия Туркмении, Аграрная партия Туркмении и Партия промышленников и предпринимателей Туркмении. При выдвижении кандидата в президенты Туркмении группами граждан он должен быть поддержан не менее 10 тысячами подписей избирателей, пишет РИА Новости.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 февраля на заседании Народного совета Туркмении президент Гурбангулы Бердымухамедов, возглавляющий страну уже 15 лет, заявил, что намерен уступить свой пост более молодому руководителю. За собой Бердымухамедов намерен оставить должность председателя Халк маслахаты (верхней палаты парламента) Туркмении.

На следующий день глава государства дал поручение Центральной избирательной комиссии страны начать подготовку к проведению внеочередных президентских выборов. Согласно постановлению Меджлиса Милли Генгеша Туркмении выборы главы республики назначены 12 марта 2022 года.