Кильджу, КНДР (Северная Корея), 14 февраля, 2022, 11:49 — ИА Регнум. 14 февраля в КНДР зафиксировали подземные толчки. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейской метеорологической службы.

Zeml.info Землетрясение

Согласно опубликованным данным, землетрясение магнитудой 2,3 произошло в 14:33 по местному времени в 36 км к северо-северо-западу от уезда Кильджу провинции Хамгён-Пукто. Очаг землетрясения залегал на глубине 22 км.

«Данное землетрясение имеет естественное происхождение», — сообщили представители метеорологической службы Южной Кореи.

Известно, что 11 февраля в данном регионе произошло естественное землетрясение магнитудой 3,1,

С 1978 года в данном районе произошло более 20 землетрясений магнитудой 2,0 и более. Самым мощным из них было землетрясение магнитудой 3,2, произошедшее 23 сентября 2017 года.