Кемерово, , 11:48 — REGNUM В Кемеровской области прививку от коронавируса на сегодняшний день сделали 1 138 033 человека. Это 68,9% от подлежащих вакцинации. Об этом было сказано на аппаратном совещании в администрации правительства региона сегодня, 14 февраля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Вакцинация от коронавируса 75.ru

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Повторную вакцинации прошли 289 804 человек. Кроме того, привито 1382 кузбасских подростка.

Также вакцинированы 299 318 кузбассовцев в возрасте 60 лет и старше (54,5% от подлежащих вакцинации), ещё 130 047 человек старшего поколения привиты повторно.