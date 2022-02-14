Красноярск, , 11:47 — REGNUM Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций состоялось в администрации Красноярска. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 февраля в мэрии города.

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Участники заседания обсудили вопрос подготовки ответственных служб к прохождению паводка. По мнению специалистов, в 2022 году запасы выпавшего в окрестностях Красноярска снега не превышают среднестатистических показателей. Основной прогноз подготовят в начале апреля.

Определены необходимые работы по предупреждению подтоплений. До начала паводка будут обследованы зоны под мостами и водопропускные трубы на Бугаче, Каче, Паниковке и других малых реках. Русла расчистят от мусора, устранят скопившиеся за год наносы.

Районные администрации проверят готовность пунктов временного размещения (ПВР). Департамент городского хозяйства определит перечень возможных мест затопления проезжей части.

С началом паводка на водомерных постах организуют ежедневный контроль уровня воды.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области из-продолжающихся снегопадов высота снежного покрова превысила прошлогодние показатели.

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