Мурманск, , 11:46 — REGNUM В Мурманской области пройден пик новой волны коронавирусной инфекции. Об этом сегодня на оперативном совещании сообщил губернатор Андрей Чибис, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы видим, что количество заболевших снижается. Это, безусловно, позитивные новости. По сути, у нас число выявленных за сутки случаев коронавируса сократилось до тысячи. Мы можем фиксировать, что очередная волна идёт на спад», — отметил глава региона.

Губернатор подчеркнул, что пик удалось пройти без каких-либо критических ограничений. В Мурманской области в обязательном порядке не переводили на дистанционную работу образовательные учреждения, а также не закрывали заведения общепита. В настоящее время система здравоохранения опять перенастраивается с учетом первостепенных потребностей на плановую работу.

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Кроме того, глава региона добавил, если динамика снижения заболеваемости в области продолжится, то в ближайшее время на оперативном штабе рассмотрят набор смягчающих мер.

Как сообщало ИА REGNUM, учёные Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработали детектор, позволяющий выявлять коронавирус на ранней стадии и при минимальной концентрации.