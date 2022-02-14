Мурманск, 14 февраля 2022, 11:46 — REGNUM В Мурманской области пройден пик новой волны коронавирусной инфекции. Об этом сегодня на оперативном совещании сообщил губернатор Андрей Чибис, передает корреспондент ИА REGNUM.
Губернатор подчеркнул, что пик удалось пройти без каких-либо критических ограничений. В Мурманской области в обязательном порядке не переводили на дистанционную работу образовательные учреждения, а также не закрывали заведения общепита. В настоящее время система здравоохранения опять перенастраивается с учетом первостепенных потребностей на плановую работу.
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Кроме того, глава региона добавил, если динамика снижения заболеваемости в области продолжится, то в ближайшее время на оперативном штабе рассмотрят набор смягчающих мер.
Как сообщало ИА REGNUM, учёные Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработали детектор, позволяющий выявлять коронавирус на ранней стадии и при минимальной концентрации.