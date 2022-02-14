Пекин, , 11:46 — REGNUM Без ошибок откатала короткую программу на тренировке на Олимпийских играх в Пекине российская фигуристка Камила Валиева. Об этом 14 февраля сообщает ИА REGNUM.

Камила Валиева Luu

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Валиева без ошибок исполнила во время тренировки тройной аксель, а также два каскада: тройной лутц — тройной тулуп, тройной флип — тройной тулуп.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU) и допустил Валиеву до участия в личных соревнованиях.

Короткая программа состоится 15 февраля, произвольная — 17 февраля.

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