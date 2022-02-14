Воронеж, 14 февраля, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Огромное количество мусора, а также хлебобулочных изделий обнаружено в воде пруда в Центральном парке Воронежа. Фотографии появились в социальных сетях утром 14 февраля.

Марина Каширская ИА REGNUM Утки

В пресс-службе администрации города уточнили, что проблема уже устранена — искусственный водоем парка регулярно очищается. В городском управлении экологии предупреждают воронежцев, что хлебобулочные изделия являются вредным кормом для птиц, а большое количество отходов в пруду — идеальная среда для развития опасных бактерий и источник заболеваний для водоплавающих птиц.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Нижнем Тагиле рядом с местным прудом была обнаружена свалка строительного мусора.