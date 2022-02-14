Лос-Анджелес, США, 14 февраля, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Популярный американский рэп-исполнитель Канье Уэст (Йе) подвергся освистыванию. Информацию об этом 14 февраля передаёт издание Cosmopolitan.

Скриншот YouTube Канье Уэст

Известно, что во время пребывания на Супербоуле-2022 в Лос-Анджелесе музыкант столкнулся с массовой критикой и освистыванием на трибунах стадиона. Подобными действиями поклонники артиста выразили своё негодование в связи с его поведением по отношению к Ким Кардашьян.

Напомним, что Супербоул-2022 состоялся 14 февраля 2022 года. В перерыве спортивного мероприятия были организованы выступления Snoop Dogg (Келвин Кордозар Бродус-младший), Эминема (Маршалл Брюс Мэтерс III) и других исполнителей.